Умер Александр Конкин

Вся жизнь Александра Ивановича — пример гражданской ответственности и верного служения обществу. 28 лет трудовой жизни он отдал Ростовскому вертолетному заводу, пройдя путь от техника-конструктора до заместителя генерального директора по управлению персоналом. В течение десяти лет Александр Конкин работал в профсоюзном комитете этого предприятия. В 1997 году был назначен заместителем министра труда и социального развития — директором департамента труда Ростовской области. С 2001 по 2010 год возглавлял администрацию Ворошиловского района донской столицы. В 2010 по 2012 год руководил управлением по работе с правоохранительными органами и вопросам общественного порядка администрации Ростова-на-Дону.