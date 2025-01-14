Движение по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде ограничат до 2026 года

В частности, ремонт пр. Ленина (участок от администрации Ленинского района до ул. Новикова-Прибоя), ул. Яблоневая (участок от ул. Фруктовой до ул. Деловой), ул. Решетниковская (участок от ул. Звездинки до ул. Максима Горького), ул. Карла Маркса (от ул. Бетанкура (круговое движение) до школы № 176) планируют завершить уже в этом году.