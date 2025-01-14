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Движение по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде ограничат до 2026 года

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, движение транспорта по путепроводу у Мызинского моста через ул. Суздальскую частично ограничат в связи с капитальным ремонтом.

Согласно информации, меры вступят в силу с 15 января.

Отмечается, что для удобства движения ремонт пройдет в несколько этапов.

Так, подготовительные работы стартовали в конце прошлого года и будут продолжены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшее время подрядчик приступит к демонтажу пролетного строения, разбору барьерного ограждения.

Поэтому движение транспорта приостановится по двум центральным полосам. Автомобили смогут проехать по 4-м полосам (по 2-е полосы в каждом направлении).

На втором этапе планируется отгородить две полосы по оси путепровода. Тогда для проезда оставят по 2-е полосы по краям дороги.

Во время завершающего этапа строители закроют оставшиеся 2-е полосы движения из нижней части города в верхнюю.

Кстати, временное разделение встречных потоков создадут из железобетонных блоков с освещением.

Напомним, ремонт объекта продлится до декабря 2026 года. Это указано в двухлетнем плане ремонта дорог по нацпроекту в Нижнем Новгороде.

В рамках нацпроекта предполагается ремонт порядка 200 м дороги по ул. Решетниковской, продолжение ремонта участка в 7,5 км на пр. Гагарина и других объектов.

В частности, ремонт пр. Ленина (участок от администрации Ленинского района до ул. Новикова-Прибоя), ул. Яблоневая (участок от ул. Фруктовой до ул. Деловой), ул. Решетниковская (участок от ул. Звездинки до ул. Максима Горького), ул. Карла Маркса (от ул. Бетанкура (круговое движение) до школы № 176) планируют завершить уже в этом году.