Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ряде домов Уфы отключат свет и воду

В ряде домов Уфы отключат свет и воду. Об этом сообщает управление жилищного хозяйства.

В связи с технической необходимостью, 15 января запланированы следующие отключения коммунальных ресурсов:

В Орджоникидзевском районе по адресам:

— ул. Ладыгина д. 17, д. 17/1, д. 19, д. 21, д. 21а, д. 23; ул. Львовская д. 3, д. 5; ул. Российская д. 42, д. 44, д. 50, д. 52 — с 00.00 до 05.00 отключение электроэнергии;

В Октябрьском районе по адресам:

— Комсомольская д. 141, д. 143/1, д. 145, д. 147, д. 149/1, д. 153, д. 157, д. 157/1, д. 159, д. 161/1, д. 161/3 — с 11.00 до 15.00 отключение горячей воды;

В Ленинском районе по адресам:

— ул. Перевалочная д. 22 — с 13.00 до 17.00 отключение электроэнергии.

ЖКХ