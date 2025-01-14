30 волгоградцев подхватили смертельно опасный вирус

Оперативный штаб Волгоградской области представил обновленные данные о заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю.
Согласно информации лабораторного центра Роспотребнадзора, в Волгоградской области за прошедшую неделю было зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день общее количество зарегистрированных случаев заболевания в регионе составляет 288 986.
За последнюю неделю выздоровели 48 человек, и теперь общее число людей, победивших болезнь, составляет 281 973. Врачи закрыли их больничные листы, и пациенты вернулись к нормальной жизни.
К счастью, за последние 7 дней в регионе не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с COVID-19.