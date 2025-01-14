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30 волгоградцев подхватили смертельно опасный вирус

Коронавирус все еще циркулирует по региону.

Источник: РИА "Новости"

Оперативный штаб Волгоградской области представил обновленные данные о заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю.

Согласно информации лабораторного центра Роспотребнадзора, в Волгоградской области за прошедшую неделю было зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день общее количество зарегистрированных случаев заболевания в регионе составляет 288 986.

За последнюю неделю выздоровели 48 человек, и теперь общее число людей, победивших болезнь, составляет 281 973. Врачи закрыли их больничные листы, и пациенты вернулись к нормальной жизни.

К счастью, за последние 7 дней в регионе не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с COVID-19.

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