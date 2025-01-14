Роспотребнадзор начал проверку лицея № 137 в Омске из-за нашествия тараканов

Роспотребнадзор начал проверку лицея № 137 в Омске из-за сообщения о наличии тараканов в школе. Жалоба поступила в сообщество ВКонтакте «Омск Live». Омичи опубликовали видео, на котором видно, как несколько насекомых укрылись плинтусе около стены.
Пост был снабжен комментарием, что администрация колледжа попросила родителей «искать новую школу». Публикация вызвала бурное обсуждение среди омичей, а также привлек внимание надзорных органов.
В мэрии уточнили, что специализированная обработка здания проводилась совсем недавно, — в январе 2025 года. Также в администрацию пришло распоряжение, усилить контроль за санэпид обстановкой в учреждении.
Свою проверку организовали и в региональном Роспотребнадзоре. По итогам ведомство обещало рассказать о результатах выезда комиссии с проверкой в лицей. В случае выявления нарушений, отметили в ведомстве, будут приняты установленные действующим законодательством меры.