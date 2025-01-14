На Кубани за год привились от гриппа 60% жителей. Вакцинацию прошли 3,5 млн человек. В 2023 году прививку сделали 3,2 млн человек.
Как отмечают медики, массовая вакцинация — не только личная защита, но и ключевой инструмент в борьбе с эпидемиями. Если большинство жителей имеют иммунитет, вирусу сложнее распространяться.
В последние годы Краснодарский край избегает массовых случаев заболевания гриппом.
«Массовой заболеваемости гриппов нет в нашем крае с 2010 года», — цитирует замминистра здравоохранения Кубани Валентину Игнатенко телеканал «Краснодар».
В прививочную кампанию мобильные пункты работали в удобных для жителей местах. В том числе вакцинироваться можно было в парках, ТЦ, на рынках. Прививки бесплатно делали в поликлиниках.