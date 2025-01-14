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На Кубани за год привились от гриппа 60% жителей

3,5 млн жителей Кубани сделали прививки от гриппа в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани за год привились от гриппа 60% жителей. Вакцинацию прошли 3,5 млн человек. В 2023 году прививку сделали 3,2 млн человек.

Как отмечают медики, массовая вакцинация — не только личная защита, но и ключевой инструмент в борьбе с эпидемиями. Если большинство жителей имеют иммунитет, вирусу сложнее распространяться.

В последние годы Краснодарский край избегает массовых случаев заболевания гриппом.

«Массовой заболеваемости гриппов нет в нашем крае с 2010 года», — цитирует замминистра здравоохранения Кубани Валентину Игнатенко телеканал «Краснодар».

В прививочную кампанию мобильные пункты работали в удобных для жителей местах. В том числе вакцинироваться можно было в парках, ТЦ, на рынках. Прививки бесплатно делали в поликлиниках.

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