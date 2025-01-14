Минтруда назвало сумму взноса в ФСЗН, равную месяцу страхового стажа для пенсии

С 1 января 2025 года для выхода на пенсию женщинам в 58 лет, мужчинам в 63 года надо иметь не менее 20 лет страхового стажа, напоминает Минтруда и соцзащиты Беларуси.
«Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за который уплачены взносы в ФСЗН не менее чем из размера минимальной заработной платы», — подчеркнули в Минтруда.
Размер минимальной зарплаты с 1 января 2025 года в Беларуси — 726 рублей. Самозанятые, плательщики налога на профдоход должны уплачивать в ФСЗН 29% (это 210,54 рубля в месяц), ИП обычно 35% (254,1 рубля в месяц). Только при уплате этих сумм в качестве взносов в ФСЗН можно рассчитывать, что страховой стаж будет сформирован за полный месяц.
«Если ваш доход, из которого уплачены взносы в ФСЗН, к примеру, половина минимальной заработной платы, — страховой стаж составит — половину месяца», — пояснили в Минтруда и добавили, что не оплатил — не сформировал стаж.
Минтруда и соцзащиты призывает белорусов помнить, что если их работодатель или они сами, как физлицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в ФСЗН из размера минимальной заработной платы, то они не сформировали месяц страхового стажа.
Такая же методика определения страхового стажа работает для всех работников в Беларуси. То есть, если человек по какой-то причине получает небольшую зарплату (меньше минимальной), то страховой стаж он формирует с понижающим коэффициентом.
«Если заработок, с которого уплачены взносы, превысит минимальный, то стаж будет равен одному году. Если заработок будет ниже, то стаж будет пропорционально уменьшаться. Такое правило действует в отношении всех работников — и работающих на полную ставку, и работающих на неполную ставку», — поясняли ранее в министерстве (здесь подробнее).
Размер своего страхового стажа с 2003 года по 2025 год можно узнать либо скачав мобильное приложение ФСЗН, либо лично обратившись в территориальный орган ФСЗН.
Кстати, Минтруда назвало перспективы роста пенсий в Беларуси в 2025 году: «Средняя пенсия 926 рублей в месяц, а у работающего пенсионера она может подрасти на 500 рублей» (здесь подробнее). Минтруда также напомнило о минимальном страховом стаже для пенсии, который повысился до 20 лет с 1 января 2025 (подробнее здесь).
А здесь топ-3 новшества в оформлении пенсии в Беларуси в 2025 году: подача за месяц до и после дня рождения, справка о зарплате за годы, по которым нашлись документы.
Мы писали также о пособиях в Беларуси на 2025 год: что изменится, как вырастут, что будет с больничными, надбавками для пенсионеров и пособием на детей (все подробности здесь).