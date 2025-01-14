Минтруда назвало сумму взноса в ФСЗН, равную месяцу страхового стажа для пенсии

«Если заработок, с которого уплачены взносы, превысит минимальный, то стаж будет равен одному году. Если заработок будет ниже, то стаж будет пропорционально уменьшаться. Такое правило действует в отношении всех работников — и работающих на полную ставку, и работающих на неполную ставку», — поясняли ранее в министерстве (здесь подробнее).