В Волгограде скоропостижно скончался судья Алексей Гриценко

— Судебной системе Алексей Валентинович отдал более двух десятилетий своей профессиональной деятельности. Руководство Волгоградского областного суда, судьи и сотрудники аппарата выражают соболезнования его семье. За годы работы Алексей Валентинович зарекомендовал себя как опытный и уважаемый специалист, пользовавшийся высоким авторитетом среди коллег, — говорится в сообщении пресс-службы.
Алексей Гриценко родился 22 февраля 1968 года в Волгограде. После окончания ВолГУ по специальности «Правоведение» в 1992 году начал свою карьеру в надзорном ведомстве, где прошел путь от стажера до старшего помощника прокурора.
В 2002 году был назначен мировым судьей одного из участков Волгоградской области, а в 2011 году указом президента — судьей Красноармейского районного суда, где проработал до сегодняшних дней.