Медики ожидают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казани

Об этом рассказала заведующая эпидемиологическим отделом горбольницы № 7 Наталья Шайхразиева.
Врачи советуют сделать прививку от пневмококка, чтобы защититься от воспаления легких, которое может возникнуть при болезни.
«Пневмония остается актуальной проблемой. Вакцинация поможет защитить себя, особенно в период повышенной заболеваемости», — подчеркнула Наталья Шайхразиева.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла за неделю почти на треть.
Для профилактики гриппа и ОРВИ медики советуют использовать маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки и промывать носовые ходы, вести здоровый образ жизни.