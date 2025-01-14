В Дубовке под Волгоградом по требованию прокуратуры селянам вернули автобус

Прокуратура Дубовского района Волгоградской области провела проверку на основании публикаций в СМИ о соблюдении законодательства в сфере организации регулярных пассажирских перевозок. В ходе проверки было установлено, что автобусное сообщение на муниципальном маршруте, соединяющем село Петропавловка и город Дубовка, было приостановлено с октября 2024 года.