В Дубовке под Волгоградом по требованию прокуратуры селянам вернули автобус

После вмешательства прокуратуры Волгоградской области было восстановлено транспортное обслуживание жителей села Петропавловка Дубовского района.
Прокуратура Дубовского района Волгоградской области провела проверку на основании публикаций в СМИ о соблюдении законодательства в сфере организации регулярных пассажирских перевозок. В ходе проверки было установлено, что автобусное сообщение на муниципальном маршруте, соединяющем село Петропавловка и город Дубовка, было приостановлено с октября 2024 года.
Согласно российскому законодательству, создание условий для предоставления транспортных услуг и организация перевозок между населёнными пунктами в пределах муниципального района является обязанностью местных властей.
По результатам проверки прокуратура направила представление главе администрации Дубовского района с требованием устранить нарушения в организации транспортного обслуживания.
В ответ на представление транспортное сообщение между сёлами было восстановлено, и жители села Петропавловка вновь получили доступ к регулярным автобусным рейсам.