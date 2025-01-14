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В Дубовке под Волгоградом по требованию прокуратуры селянам вернули автобус

Транспорт будет ходить в село Петропавловка.

После вмешательства прокуратуры Волгоградской области было восстановлено транспортное обслуживание жителей села Петропавловка Дубовского района.

Прокуратура Дубовского района Волгоградской области провела проверку на основании публикаций в СМИ о соблюдении законодательства в сфере организации регулярных пассажирских перевозок. В ходе проверки было установлено, что автобусное сообщение на муниципальном маршруте, соединяющем село Петропавловка и город Дубовка, было приостановлено с октября 2024 года.

Согласно российскому законодательству, создание условий для предоставления транспортных услуг и организация перевозок между населёнными пунктами в пределах муниципального района является обязанностью местных властей.

По результатам проверки прокуратура направила представление главе администрации Дубовского района с требованием устранить нарушения в организации транспортного обслуживания.

В ответ на представление транспортное сообщение между сёлами было восстановлено, и жители села Петропавловка вновь получили доступ к регулярным автобусным рейсам.