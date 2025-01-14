Осужденные за убийство 19-летней студентки вышли на свободу на 15 лет раньше

«7 февраля прошлого года О. из ИК-14 приехал в “десятку” (ФКУ Лечебно-исправительное учреждение № 10. — “Газета.Ru”). А 12 февраля он покинул колонию и отправился на СВО. По моим данным, он получил ранение, выплаты и купил в Оренбурге квартиру. Второй, Сергей Ю. 21 декабря прошлого года тоже отправился на СВО. Как раз в годовщину убийства моей дочери. При этом руководство ИК-18 мне говорило, что они никогда такого не возьмут. Сейчас он находится где-то в учебном центре», — рассказал Приходько.