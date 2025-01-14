Боец Константин Мамаев из Заларинского района погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Заларинский район. Защитник Отечества Константин Мамаев погиб отдавая долг Родине в зоне СВО. Об это в своем тг-канале сообщил мэр района Владимир Самойлович.
— Родился Константин 14 мая 2001 года, воспитывался в многодетной семье. Обучался в Веренской СОШ до девятого класса, был активным человеком, участвовал в спортивных и творческих мероприятиях, — поделился Владимир Самойлович.
Знакомые и родные бойца говорят, что он был добрым и отзывчивым парнем, готовым всегда прийти на помощь. Военнослужащего проводили в последний путь 11 января. Парню было 23 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения спецоперации погиб боец из Эхирит-Булагатского района.