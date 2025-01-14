В Финуниверситете оценили Единый план по достижению национальных целей

Очевидно, что реализация всех поставленных в плане задач потребует максимальной концентрации и отдачи от всех уровней федерального, регионального и местного управления. Это также потребует значительных объемов финансирования как на федеральном, так и на региональном уровне. Также важным является тот факт, что реализация обозначенных целей национального развития создаст качественно новую модель отечественной социально-экономической системы и обеспечит устойчивость ее развития на десятилетия вперед.