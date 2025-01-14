Крещенские купания на Волге в Самарской области отменяют

Приближается христианский праздник — Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января на водоемах организуют купели, в которых окунаются верующие. Но в этом году купели на Волге в Самарской области, кажется, отменяются. По крайней мере, такое решение приняли в Жигулевске.
— В ночь с 18 на 19 января будет организовано одно официальное место размещения Крещенской купели — на Александровских озерах, — сообщила местная администрация.
У купели будут дежурить медики, спасатели, полицейские, здесь организуют места, где можно будет обогреться и переодеться. А вот на городском пляже купели не будет, и местные власти рекомендуют купаться только в организованных местах.
В 2025 году в Самарской области организуют около 70 купелей, четыре из которых будут располагаться в Самаре. Но где именно — пока не известно.