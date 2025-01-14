Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крещенские купания на Волге в Самарской области отменяют

В Жигулевске не будут делать купели на городском пляже.

Источник: Комсомольская правда

Приближается христианский праздник — Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января на водоемах организуют купели, в которых окунаются верующие. Но в этом году купели на Волге в Самарской области, кажется, отменяются. По крайней мере, такое решение приняли в Жигулевске.

— В ночь с 18 на 19 января будет организовано одно официальное место размещения Крещенской купели — на Александровских озерах, — сообщила местная администрация.

У купели будут дежурить медики, спасатели, полицейские, здесь организуют места, где можно будет обогреться и переодеться. А вот на городском пляже купели не будет, и местные власти рекомендуют купаться только в организованных местах.

В 2025 году в Самарской области организуют около 70 купелей, четыре из которых будут располагаться в Самаре. Но где именно — пока не известно.

праздники