Крещенские купания на Волге в Самарской области отменяют

Приближается христианский праздник — Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января на водоемах организуют купели, в которых окунаются верующие. Но в этом году купели на Волге в Самарской области, кажется, отменяются. По крайней мере, такое решение приняли в Жигулевске.