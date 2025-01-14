В Новочеркасске снизят стоимость проезда по требованию врио главы региона

В Новочеркасске после критики от врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря решили снизить плату за проезд в микрорайон Донской. Об этом сообщили местные власти.
— Транспортная компания, обслуживающая маршруты № 325 и 340, приняла решение снизить стоимость проезда в микрорайон Донской до 40 рублей. По информации руководства предприятия, изменения вступят в силу уже с 15 января, — рассказали в городской администрации.
Как оказалось, Юрий Слюсарь обратил внимание на ситуацию с тарифами на новочеркасских маршрутах накануне на планерке. Нарекание вызвала корректировка цен, после которой поездки в сторону Донского оказались дороже, чем на других городских направлениях.
Врио главы региона выразил недоумение по этому поводу и поручил министру транспорта региона Алене Беликовой принять меры по решению вопроса.
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко поблагодарил власти за поддержку и отметил, что муниципалитет всегда выступал против присвоения маршрутам на Донской статуса межмуниципальных.