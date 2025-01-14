В Новочеркасске снизят стоимость проезда по требованию врио главы региона

Как оказалось, Юрий Слюсарь обратил внимание на ситуацию с тарифами на новочеркасских маршрутах накануне на планерке. Нарекание вызвала корректировка цен, после которой поездки в сторону Донского оказались дороже, чем на других городских направлениях.