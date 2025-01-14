Порядок отмены завещания изменен в Беларуси

Министерства юстиции Беларуси скорректировало порядок отмены завещания, передает БелТА.
В частности, в Беларуси способы отмены завещания изменились с 19 ноября 2024-го. Например, исключили отмену завещания путем уничтожения всех его экземпляров завещателем. Но еще установлен новый способ — через удостоверение распоряжения об отмене завещания.
Так, сейчас уничтожить всех экземпляры завещания могут только нотариусы с условием предоставления завещателем хранящегося у него экземпляра завещания.
— Данным подходом исключается возможность неуничтожения завещания завещателем и возникновение спорных ситуаций, если потом завещание нотариусу предъявят наследники, -прокомментировали в министерстве.
Но еще в Минюсте сказали, что завещатель может обратиться к любому нотариусу, чтобы удостоверить распоряжения об отмене завещания. Указывается, что распоряжение об отмене завещания составляют в двух экземплярах, и подписывает собственноручно завещатель в присутствии нотариуса.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о налоговых льготах у белорусов: «Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет».
А еще белорусский лидер потребовал, чтобы цены в Беларуси не скакали — «особенно вверх».