Порядок отмены завещания изменен в Беларуси

Но еще в Минюсте сказали, что завещатель может обратиться к любому нотариусу, чтобы удостоверить распоряжения об отмене завещания. Указывается, что распоряжение об отмене завещания составляют в двух экземплярах, и подписывает собственноручно завещатель в присутствии нотариуса.