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Порядок отмены завещания изменен в Беларуси

Минюст изменил порядок отмены завещания в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерства юстиции Беларуси скорректировало порядок отмены завещания, передает БелТА.

В частности, в Беларуси способы отмены завещания изменились с 19 ноября 2024-го. Например, исключили отмену завещания путем уничтожения всех его экземпляров завещателем. Но еще установлен новый способ — через удостоверение распоряжения об отмене завещания.

Так, сейчас уничтожить всех экземпляры завещания могут только нотариусы с условием предоставления завещателем хранящегося у него экземпляра завещания.

— Данным подходом исключается возможность неуничтожения завещания завещателем и возникновение спорных ситуаций, если потом завещание нотариусу предъявят наследники, -прокомментировали в министерстве.

Но еще в Минюсте сказали, что завещатель может обратиться к любому нотариусу, чтобы удостоверить распоряжения об отмене завещания. Указывается, что распоряжение об отмене завещания составляют в двух экземплярах, и подписывает собственноручно завещатель в присутствии нотариуса.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о налоговых льготах у белорусов: «Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет».

А еще белорусский лидер потребовал, чтобы цены в Беларуси не скакали — «особенно вверх».