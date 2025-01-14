Mост у Телецентра в Омске полностью закроют для грузового транспорта

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о планах полностью запретить движение грузового транспорта по мосту имени 60-летия ВЛКСМ в период ремонтных работ. Работы по реконструкции опор будут выполняться ночью с остановкой движения. Мост будет опираться на временные тумбы в течение нескольких месяцев.
Чтобы снизить вибрационную нагрузку на мост, на период работ может быть введен полный запрет на движение грузовиков. Подготовка к поднятию моста начнется весной или летом. Уже сейчас прорабатываются вопросы перенаправления грузового движения через другие мосты и улицы Омска.
Напомним, что работы по реконструкции моста продлятся до конца октября 2026 года. Помимо опорных частей, будут заменены дорожное полотно, деформационные швы, отремонтированы пролетные строения и металлические конструкции, восстановлены и окрашены опоры. Также будет смонтирована архитектурная подсветка и проведено озеленение прилегающей территории.