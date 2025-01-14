Mост у Телецентра в Омске полностью закроют для грузового транспорта

Чтобы снизить вибрационную нагрузку на мост, на период работ может быть введен полный запрет на движение грузовиков. Подготовка к поднятию моста начнется весной или летом. Уже сейчас прорабатываются вопросы перенаправления грузового движения через другие мосты и улицы Омска.