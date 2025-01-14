Эксперт Кугаевских: объем русскоязычных данных для обучения ИИ еще не исчерпан

Илон Маск в начале января заявил о том, что человечество в 2024 году исчерпало весь багаж знаний и информации, которые использовались для тренировки моделей ИИ. Предприниматель считает, что для дальнейшего развития искусственного интеллекта необходимо использовать синтезированную им самим информацию, что обеспечит процесс «самообучения».