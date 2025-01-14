13 детей за 33 года. Петербурженка получила звание «Мать-героиня»

Недавно Светлане Николаевне присвоили звание «Мать-героиня», которое подчеркивает её огромный вклад в воспитание детей и укрепление института семьи.
Настоящий подвиг.
Указом Президента России Светлане Николаевне Бобровой, воспитавшей 13 детей, присвоено звание «Мать-героиня» за значительные заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Светлана Николаевна и её супруг Юрий Владимирович посвятили более трёх десятилетий созданию крепкой и гармоничной семьи. За 33 года брака они не только вырастили своих детей, но и передали им высокие нравственные ценности, такие как уважение к старшим, гостеприимство и семейные традиции.
Ранее Светлана Николаевна трудилась на хлебокомбинате, а сейчас полностью сосредоточена на доме и семье. Юрий Владимирович отдал 30 лет работе машинистом тепловоза, а сегодня занимается волонтёрской деятельностью, помогая участникам специальной военной операции. С 2020 года семья проживает в Санкт-Петербурге и активно участвует в общественной жизни города.
Дети Бобровых получили разностороннее образование: большинство из них обучены игре на музыкальных инструментах, увлекаются спортом и участвуют в олимпиадах и культурных мероприятиях. Старшая дочь, следуя примеру родителей, стала многодетной матерью, продолжая семейную традицию.
В 2021 году, в рамках социальной поддержки, семье был предоставлен пассажирский микроавтобус, что значительно облегчило их повседневную жизнь.
Кому и сколько?
Теперь в Санкт-Петербурге проживают 22 матери, удостоенные государственных наград за воспитание детей, из них 10 носят звание «Мать-героиня».
Санкт-Петербург занимает ведущие позиции в России по поддержке многодетных семей. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что развитие социальной помощи для семей с детьми является приоритетным направлением.
Обладателям звания «Мать-героиня» предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей, а также ежемесячные пособия. Для семей, удостоенных почетного звания «За заслуги в воспитании детей», размеры премий составляют:
I степень — 500 тыс. рублей;
II степень — 300 тыс. рублей;
III степень — 100 тыс. рублей.
В рамках программы регионального материнского капитала, действующей до 2030 года, семьи могут направить средства на улучшение жилищных условий, оплату образования, медицинскую помощь и даже приобретение автомобиля.
Напомним, что с 2024 года Петербург стал первым регионом, где отменена родительская плата за детские сады. В том же году введены «коробки новорождённых» — стартовые наборы для малышей, которые получают все семьи при рождении ребёнка.
Для участников специальной военной операции предусмотрены особые меры поддержки. Например, для их семей с тремя и более детьми, включая ребёнка-инвалида, доступны услуги «социальной няни».
Также семьи с тремя и более детьми в Петербурге имеют право на компенсацию коммунальных услуг, льготное питание в школах, первоочередное зачисление в детские сады и дополнительные выплаты. Многодетные семьи также получают поддержку в организации оздоровительного отдыха для детей и компенсацию затрат на образование.
Как отметили в Смольном, более 56 тысяч многодетных семей живут в Северной столице, и их вклад в будущее города и страны невозможно переоценить.