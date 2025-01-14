13 детей за 33 года. Петербурженка получила звание «Мать-героиня»

Светлана Николаевна и её супруг Юрий Владимирович посвятили более трёх десятилетий созданию крепкой и гармоничной семьи. За 33 года брака они не только вырастили своих детей, но и передали им высокие нравственные ценности, такие как уважение к старшим, гостеприимство и семейные традиции.