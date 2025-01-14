Российская лаборатория во Вьетнаме сможет проводить до 800 исследований в сутки

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мобильная лаборатория индикации и мониторинга, переданная Российско-Вьетнамскому тропическому центру в Ханое, сможет проводить до 800 исследований в сутки, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер принял участие в торжественной процедуре передачи лаборатории.
«Это уже вторая подобная лаборатория, переданная российской стороной вьетнамским коллегам. Она разработана Роспотребнадзором для оперативного реагирования на вспышки особо опасных инфекций. Мощности позволяют вести до 800 исследований в сутки. Этот мобильный комплекс высокой проходимости может работать даже в труднодоступных местах», — отметил Чернышенко, которого цитирует пресс-служба.
Как напомнил вице-премьер, Роспотребнадзор и Тропический центр провели более 60 совместных научных экспедиций. Меморандум о взаимопонимании между Роспотребнадзором и Тропическим центром был подписан в июне 2024 года в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.
Заместитель министра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен и содиректор вьетнамской части Тропического центра Данг Хонг Чиен выразили благодарность российской стороне и отметили важность сотрудничества. Вьетнам — стратегический партнер России в Юго-Восточной Азии, в том числе в сфере науки и санитарно-эпидемиологического благополучия. Лаборатория позволит изучать особо опасные инфекции в отдаленных районах Вьетнама и повысит потенциал реагирования на биоугрозы в регионе Юго-Восточной Азии в целом.