Российская лаборатория во Вьетнаме сможет проводить до 800 исследований в сутки

Заместитель министра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен и содиректор вьетнамской части Тропического центра Данг Хонг Чиен выразили благодарность российской стороне и отметили важность сотрудничества. Вьетнам — стратегический партнер России в Юго-Восточной Азии, в том числе в сфере науки и санитарно-эпидемиологического благополучия. Лаборатория позволит изучать особо опасные инфекции в отдаленных районах Вьетнама и повысит потенциал реагирования на биоугрозы в регионе Юго-Восточной Азии в целом.