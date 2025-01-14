Ученые отправятся изучать средневековое городище в Нижнем Прииртышье Югры

По ее словам, первые официальные археологические исследования здесь прошли в 1887—1888 годах, а в 1890 году были составлены чертежи нескольких городищ — большая часть из них сегодня оказалась забыта. Впоследствии профессиональные археологи обратили внимание на эту территорию лишь в 1950—1970-х годах, однако их работа была точечной и развой, в результате в прирусловой части Иртыша было выявлено всего несколько десятков памятников археологии. «В итоге очень значимый в историко-культурном плане район на перекрестке главных речных магистралей Западной Сибири — Оби и Иртыша — в настоящее время крайне неравномерно изучен, поэтому сохранение информации о памятниках древности является крайне важным и актуальным, пока вся информация о них не утрачена навсегда», — добавила Родионова.