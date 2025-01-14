Ученые отправятся изучать средневековое городище в Нижнем Прииртышье Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 января. /ТАСС/. Специалисты летом 2025 года намерены изучить разрушающееся средневековое городище Кондинка 1 на Иртыше у южной границы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Также будут обследованы остатки древнего металлургического производства и деревянного идола из легенд коренных народов Севера, что позволит сохранить уникальную информацию для понимания исторического прошлого региона, сообщила ТАСС руководитель научно-просветительского проекта «Древности Иртыша» директор некоммерческой организации АНО «Малая родина» Алена Родионова.
В настоящее время из нескольких сотен памятников археологии, стоящих на государственном учете, менее 10% расположено в прирусловой зоне реки Иртыш из-за ее малой изученности специалистами. При этом активность «черных копателей» приводит к разрушению памятников археологии и утрате историко-культурного наследия региона. В конце 2024 года в Ханты-Мансийске в Музее природы и человека открылась первая выставка свыше 300 уникальных и редких предметов, собранных за два последних года на территории Ханты-Мансийского автономного округа в ходе 19 исследовательских экспедиций предыдущего проекта АНО «Малая родина» «Про Югру: открытые исследования». Здесь представлены палеонтологические и археологические находки, а также этнографические предметы, документы и фотографии, многие из которых демонстрируются широкой публике впервые.
«Летом текущего года археологи намерены изучить городище Кондинка 1, предварительно датированного средневековьем и располагающегося в низовьях Иртыша в Ханты-Мансийском районе Югры. В настоящее время оно разрушается из-за береговой эрозии и действий “черных копателей”, которые пытаются найти ценные предметы для последующей реализации. Ранее от местных жителей и из архивных документов была получена информация, что в этом районе находятся остатки металлургического производства, а также деревянный идол из легенд коренных нардов Севера», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, первые официальные археологические исследования здесь прошли в 1887—1888 годах, а в 1890 году были составлены чертежи нескольких городищ — большая часть из них сегодня оказалась забыта. Впоследствии профессиональные археологи обратили внимание на эту территорию лишь в 1950—1970-х годах, однако их работа была точечной и развой, в результате в прирусловой части Иртыша было выявлено всего несколько десятков памятников археологии. «В итоге очень значимый в историко-культурном плане район на перекрестке главных речных магистралей Западной Сибири — Оби и Иртыша — в настоящее время крайне неравномерно изучен, поэтому сохранение информации о памятниках древности является крайне важным и актуальным, пока вся информация о них не утрачена навсегда», — добавила Родионова.
Проект «Древности Иртыша» реализуется некоммерческой организацией «Малая родина» совместно с Музеем природы и человека при поддержке гранта губернатора Югры.