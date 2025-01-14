Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отреагировал на слухи об отставке

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отреагировал на слухи о своей отставке. Соответствующие сообщения он прокомментировал в ходе встречи с главными редакторами СМИ.
— Заявление никакое я не писал. Полномочия мои завершаются в октябре 2025 года. Принять решение об отставке может только городская дума. А там — в жизни все бывает. Но пока никаких потрясений я не вижу, — высказался сити-менеджер.
Напомним, Алексей Логвиненко занимает должность сити-менеджера с 2019 года. Сообщения о том, что он якобы покидает пост, появились в сети 14 января.