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Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отреагировал на слухи об отставке

Алексей Логвиненко прокомментировал слухи о своей отставке.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отреагировал на слухи о своей отставке. Соответствующие сообщения он прокомментировал в ходе встречи с главными редакторами СМИ.

— Заявление никакое я не писал. Полномочия мои завершаются в октябре 2025 года. Принять решение об отставке может только городская дума. А там — в жизни все бывает. Но пока никаких потрясений я не вижу, — высказался сити-менеджер.

Напомним, Алексей Логвиненко занимает должность сити-менеджера с 2019 года. Сообщения о том, что он якобы покидает пост, появились в сети 14 января.