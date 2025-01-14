Глеб Никитин осмотрел новый корпус Анкудиновской школы в Кстовском районе

«Посетил новый корпус школы в Анкудиновке. Это уже второе здание школы в жилом комплексе: в первом корпусе остаются ученики начальных классов, а в новом корпусе обучение начнут старшеклассники. Небольшие доработки по зданию еще нужны, например, в части навигации, но в целом школа готова к приему детей. Хочу поблагодарить строителей: школу в рамках нацпроекта “Образование” возвели меньше чем за год. Это просторное, современное здание с хорошо оборудованными кабинетами, спортзалом, профильными мастерскими», — сказал Глеб Никитин.