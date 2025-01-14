Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси продажи пустующих домов за одну базовую выросли на 40% в 2024

Госкомимущество сказало о росте продаж пустующих домов в Беларуси в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси продажи пустующих домов за одну базовую выросли на 40% в 2024 году. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В сообщении сказано, что в 2024 году в стране было продано 1369 пустующих жилых домов, что на 40% больше, чем в 2023 году. Отмечается, что за одну базовую величину (в 2024 году она составляла 40 рублей) удалось продать 798 домов.

В ведомстве обратили внимание на то, что в 2024 году в хозяйственный оборот было вовлечено 5340 пустующих домов, а также 1170 гектаров занятых ими земель. Госкомимущество отметило, что сейчас в Едином реестре имеется информация о более 23 000 объектов. Так, к прямой продаже предлагается 435 домов, из них 312 — за одну базовую величину (в 2025 году одна базовая величина составляет 42 рубля).

Тем временем популярные сказки Пушкина попали под запрет продажи в Беларуси.

Ранее мы писали, что разметка синего цвета появится в зоне платных парковок в Минске.

Кстати, порядок отмены завещания изменен в Беларуси.