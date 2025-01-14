В Беларуси продажи пустующих домов за одну базовую выросли на 40% в 2024

В ведомстве обратили внимание на то, что в 2024 году в хозяйственный оборот было вовлечено 5340 пустующих домов, а также 1170 гектаров занятых ими земель. Госкомимущество отметило, что сейчас в Едином реестре имеется информация о более 23 000 объектов. Так, к прямой продаже предлагается 435 домов, из них 312 — за одну базовую величину (в 2025 году одна базовая величина составляет 42 рубля).