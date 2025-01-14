Физики превратили одиночный атом внутри кремниевого чипа в «кота Шредингера»

Последнее связано с тем, что «кот Шредингера» изменит свое состояние на противоположное только в том случае, если квантовый компьютер совершит сразу семь последовательных случайных ошибок при работе с этой ячейкой памяти. Вероятность этого значительно меньше, чем шансы на появление одиночных или двойных случайных ошибок, что в перспективе защитит квантовый компьютер от появления сбоев в процессе его работы и позволит ему вести вычисления значительно дольше, подытожили Юй Си и его коллеги.