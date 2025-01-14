Героиня нашего времени: в Москве простились с Евгенией Добровольской

— Какое счастье, Женя, что в мои 17 лет первой взрослой артисткой, которая встретилась мне на пути, была ты. В кадре с тобой было очень волнительно, а за кадром ты так здорово промыла мне мозги, на всю оставшуюся жизнь, — произнесла Пересильд. — Ты полностью развеяла миф о том, что можно быть или актрисой, или мамой. Я очень благодарна тебе, и я думаю, таких людей много, кого ты своими словами поставила на путь в настоящую жизнь. Потому что в первую очередь ты была человеком. Большим и смелым. Отчаянной актрисой в кино, отчаянной актрисой в театре — я несколько раз приходила на твои спектакли, чтобы понять вообще, как ты это делаешь, — и отчаянной мамой. Всё это совмещалось в тебе, потому что ты была очень большим человеком.