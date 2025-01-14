Героиня нашего времени: в Москве простились с Евгенией Добровольской

Ведущая актриса Московского художественного театра им. А. П. Чехова, сыгравшая бесчисленное количество ролей в фильмах и сериалах. Олеся из «Клетки для канареек» Павла Чухрая, терзаемая угрызениями совести Алла из драмы «На тебя уповаю», талантливая, но невезучая актриса Аня Петрова из «Артистки» Станислава Говорухина. Евгению Добровольскую, исполнившую все эти роли, любили и зрители, и ее коллеги. Первые — за искренность, вторые — за бескомпромиссность в работе. 14 января в Москве простились в народной артисткой России. Вместе с ее родными, друзьями, сослуживцами и поклонниками Добровольскую проводили в последний путь и «Известия».
«Боролась с болезнью до последнего».
Прощание началось около 11 утра на сцене МХТ им. А. П. Чехова, где Евгения служила 33 года. Второй удар для Художественного театра за столь короткое время: 11 декабря умерла одна из старейших актрис труппы Раиса Максимова. Две недели назад, 26 декабря, Добровольская отпраздновала 60-летие, а 10 января ее не стало. Актриса боролась с болезнью, которая взяла вверх. Ректор школы студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказал, что свой юбилей артистка встретила уже в больнице, отказавшись от хосписа. Она попросила приехавших ее поздравить коллег привезти рояль, чтобы петь песни и читать стихи.
— Для всех поколений этого театра до сегодняшнего дня она была Женей. Во всех своих проявлениях, работах она была сильной, мужественной, прекрасной Женей, — сказал Золотовицкий. — В прошедшем времени говорить про нее трудно, хотя мы все понимали, что эта страшная болезнь уносит ее. Но как она с ней боролась! Врачи пытались спасти ее, но не смогли.
Зал основной сцены МХТ забился под завязку. Ощущение, что попрощаться с Добровольской пришла вся театральная Москва и не только. Актеры Сергей Гармаш, Авангард Леонтьев, Анна Чиповская, Игорь Верник, Павел Табаков, Александр Яценко, Александр Самойленко, Юрий Чурсин, Иван Колесников, Наталья Бочкарева, Михаил Пореченков, ректор ГИТИС Григорий Заславский, режиссеры Виктор Рыжаков, Марина Брусникина, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Сцена, где выставили гроб, была буквально усыпана цветами. Спектакли в этот день отменены, афишу на вторник сменил большой черно-белый портрет Добровольской. Несмотря на снегопад, в Камергерском переулке собралось людей не меньше, чем внутри. И еще задолго до начала гражданской панихиды. Все с цветами, все — поклонники.
Добровольская окончила ГИТИС в 1987 году, но еще во время учебы прошла пробы и получила главную роль в фильме Павла Чухрая «Клетка для канареек». Режиссер рассказал, что нашел исполнительницу главной роли в последний момент. Долго не мог подобрать подходящую актрису на роль молодой девушки по имени Олеся с очень непростым характером. Но на самом деле Евгения сама нашла его: прочитала в газете о пробах и буквально в последний день перелезла через забор на «Мосфильме» (пропуска у нее не было), чтобы попасть к режиссеру. Чухрай утвердил ее спустя 10 минут, девушка поразила его своей искренностью и упертостью. Фильмография актрисы насчитывает более 100 фильмов и сериалов, Добровольская становилась лауреаткой премий «Ника» и «Золотой Орел».
— Женя для меня была одной из любимых актрис. Я всегда люблю актеров, которых снимаю, и всегда помню ее. Гордился тем, что она начала свой путь в моей картине. Она была потрясающая, была очень крепкая. Я ее очень люблю. Светлая ей память, — сказал Чухрай.
«Заставляла своих партнеров соответствовать ей».
Театр в жизни Евгении начался с МХАТ им. А. М. Горького, но ее домом стал МХТ имени Чехова, куда она пришла в 1991 году. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что Добровольская была «необходимой для Художественного театра актрисой». Три десятилетия она выходила на сцену в самых разных ролях: Софья в комедии «Горе от ума», Марина Мнишек в «Борисе Годунове», Кривцова в «Мещанах». А в классической чеховской «Чайке» сыграла всех героинь — Нину Заречную, Аркадину и Машу.
Пришедшие проститься с актрисой коллеги по сцене и кино отмечали ее высокий профессионализм и нетерпимость к халтуре. Планка Добровольской была задана так высоко, что понижать ее рядом с ней не мог никто, отметила актриса Ирина Пегова. На церемонии прощания ее коллеги и друзья вспоминали, как познакомились с артисткой. Так, Добровольская была первым человеком, которого Пегова встретила, когда пришла работать в МХТ.
— Это был ввод в чеховскую «Чайку», я вводилась на роль Маши, то есть Женя мне передавала роль. И это было настолько профессионально! Женя — это всё про дело, про профессию, — сказала она. — Каждая деталь этой роли была мне передана с делом, с любовью, со знанием того, что я смогу это исполнить. Она не пожалела ни одной интонации, ни одного жеста, это дорого стоит. Слава богу, у меня был не один спектакль с ней, мы играли много лет. Быть с ней на сцене — это не то чтобы счастье, это высшее, что есть в нашей профессии. Потому что хороший партнер, большой партнер — это подарок. Женя, я благодарю тебя за такое партнерство.
О своем знакомстве с Добровольской вспомнила и Юлия Пересильд. Не сдерживая слез, актриса рассказала о совместной работе на съемочной площадке и поделилась, что жалеет, что ей так и не удалось поработать с Добровольской на сцене.
— Какое счастье, Женя, что в мои 17 лет первой взрослой артисткой, которая встретилась мне на пути, была ты. В кадре с тобой было очень волнительно, а за кадром ты так здорово промыла мне мозги, на всю оставшуюся жизнь, — произнесла Пересильд. — Ты полностью развеяла миф о том, что можно быть или актрисой, или мамой. Я очень благодарна тебе, и я думаю, таких людей много, кого ты своими словами поставила на путь в настоящую жизнь. Потому что в первую очередь ты была человеком. Большим и смелым. Отчаянной актрисой в кино, отчаянной актрисой в театре — я несколько раз приходила на твои спектакли, чтобы понять вообще, как ты это делаешь, — и отчаянной мамой. Всё это совмещалось в тебе, потому что ты была очень большим человеком.
Народный артист России Юрий Стоянов познакомился с Добровольской в 2010 году на репетиции спектакля «Женитьба».
— Я всё время слышал о какой-то ее неудобности и думал, в чем же это выражается? Потом я понял, что это выражается в невероятном профессионализме, в бескомпромиссной, абсолютно обнаженной требовательности к своим партнерам. Этим она и была неудобна. Мне было с ней легко. Я потом узнал, почему. Оказывается, у нас с ней один педагог только с разницей в восемь лет — Владимир Наумович Левертов, — поделился он.
Стоянов, подтверждая слова коллег о категоричности и требовательности Добровольской в профессии, рассказал, что за время знакомства и работы с Евгенией сделал о ней главный для себя вывод: «Если Женю кто-то не любил, то не любили ее ленивые и бездарные».
Проводили Евгению Добровольскую в последний путь по театральной традиции — под аплодисменты всех присутствующих. Сопровождала гроб вся труппа МХТ имени Чехова. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище в Москве в этот же день.