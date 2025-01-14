РФ передаст Российско-вьетнамскому тропическому центру исследовательское судно

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия передаст Российско-вьетнамскому тропическому центру научно-исследовательское судно, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. Соглашение об этом подписали заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский и заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Хоанг Суан Тиен.
«Скоро на базе тропического центра российские и вьетнамские ученые получат уникальную возможность проведения совместных морских научных исследований в акватории Вьетнама. С прошлого года центр активно оснащается современным научно-исследовательским лабораторным оборудованием. Это судно станет эффективным инструментом получения знаний, позволяющим проводить комплексные морские исследования», — отметил Могилевский, которого цитирует пресс-служба.
Торжественная процедура подписания проходила в присутствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня. Передача судна запланирована на весну 2025 года. Профильные ведомства договорились в ближайшее время приступить к формированию подпрограммы морских исследований и прикладных работ.
В новость внесена правка (17:56 мск) — передается с уточнением в третьем абзаце, верно — Фам Минь Чиня.