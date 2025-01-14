РФ передаст Российско-вьетнамскому тропическому центру исследовательское судно

Торжественная процедура подписания проходила в присутствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня. Передача судна запланирована на весну 2025 года. Профильные ведомства договорились в ближайшее время приступить к формированию подпрограммы морских исследований и прикладных работ.