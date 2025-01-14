Фирменные поезда маршрута Казань — Санкт-Петербург укомплектовали новыми вагонами

Составы фирменных поездов № 133/134 «Поволжье» и № 59/60 «Волга» укомплектовали 38 новыми пассажирскими вагонами. Поезда курсируют на Горьковской железной дороге по маршрутам Казань — Санкт-Петербург и Нижний Новгород — Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе ГЖД — филиала ОАО «РЖД».
На магистраль в прошлом году поступило 18 плацкартных и 14 купейных вагонов, а также шесть штабных с адаптированными для маломобильных пассажиров купе. Они оборудованы системами климат-контроля, душем и экологически чистыми санитарными комнатами.
Каждое место в вагонах оснащено розетками, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, светильниками и табличками со шрифтом Брайля. Имеются контейнеры для раздельного сбора мусора и пурифаеры (приборы для очистки, кипячения и охлаждения воды).
Современные вагоны обладают важной технической характеристикой — системой очистки и обеззараживания воздуха. Поступающий снаружи воздух очищается по двухступенчатой системе фильтрации, удерживающей пыль и неприятные запахи. Безопасное для пассажиров обеззараживание происходит за счет ультрафиолетовых ламп.
Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов РФ, среди которых восемь областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), шесть республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.