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Последние новости к вечеру 14 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 14 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 14 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 января 2025 года.

Лавров заявил о желании США вывести из строя «Турецкий поток»

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

США науськивают Киев на то, чтобы вывести «Турецкий поток» из строя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 11 января Украина атаковала дронами КС «Русская», но все БПЛА были сбиты. Повреждения минимальны, станция работает в штатном режиме.

Минобороны сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow

Источник: AP 2024

В ночь на 14 января ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS, Storm Shadow и 31 дроном. Минобороны РФ заявило, что все цели сбиты, пострадавших нет. Также над Черным морем уничтожены две ракеты Storm Shadow. Всего за ночь сбили 146 дронов.

Володин заявил о недобросовестной работе «ряда министерств»

Источник: РИА "Новости"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал работу ряда министерств, указав на проблемы с обеспечением инвалидов ТСР и дефицит кадров в здравоохранении и образовании. Он надеется, что депутаты обсудят эти вопросы для улучшения ситуации.

Армению и США свяжет договор о стратегическом партнерстве

Источник: РИА "Новости"

14 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут договор о стратегическом сотрудничестве. Церемония пройдет в Вашингтоне в 22:00 по ереванскому времени.

В Москве простились с Евгенией Добровольской

Источник: Агентство «Москва»

Церемония прощания с Евгенией Добровольской прошла в МХТ им. Чехова. Артистка скончалась 10 января в возрасте 60 лет. Отпевание состоялось в храме святителя Николая, похороны — на Троекуровском кладбище.