Последние новости к вечеру 14 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 января 2025 года.
Лавров заявил о желании США вывести из строя «Турецкий поток»
Минобороны сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow
В ночь на 14 января ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS, Storm Shadow и 31 дроном. Минобороны РФ заявило, что все цели сбиты, пострадавших нет. Также над Черным морем уничтожены две ракеты Storm Shadow. Всего за ночь сбили 146 дронов.
Володин заявил о недобросовестной работе «ряда министерств»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал работу ряда министерств, указав на проблемы с обеспечением инвалидов ТСР и дефицит кадров в здравоохранении и образовании. Он надеется, что депутаты обсудят эти вопросы для улучшения ситуации.
Армению и США свяжет договор о стратегическом партнерстве
14 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут договор о стратегическом сотрудничестве. Церемония пройдет в Вашингтоне в 22:00 по ереванскому времени.
В Москве простились с Евгенией Добровольской
Церемония прощания с Евгенией Добровольской прошла в МХТ им. Чехова. Артистка скончалась 10 января в возрасте 60 лет. Отпевание состоялось в храме святителя Николая, похороны — на Троекуровском кладбище.