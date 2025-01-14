Последние новости к вечеру 14 января 2025 года

В ночь на 14 января ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS, Storm Shadow и 31 дроном. Минобороны РФ заявило, что все цели сбиты, пострадавших нет. Также над Черным морем уничтожены две ракеты Storm Shadow. Всего за ночь сбили 146 дронов.