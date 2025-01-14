Первые белорусские электрокары проходят испытания, пишет sb.by.
В сообщении сказано, что первая пятерка опытных белорусских электрокаров проходит технические испытания, а также получает коммерческую оценку. Следующий шаг — это выход автомобиля в серию. Указанный проект реализуется по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко, является совместным детищем белорусских ученых и практиков.
Генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский обратил внимание на то, что были найдены отечественные поставщики десятков как комплектующих, так и материалов. Он заметил, что важным является тот факт, чтобы в процессе импортозамещения не пострадали качество, кошелек покупателя.
Эксперты, изучив ситуацию на рынке электромобилей в Беларуси, убеждены в том, что имеющиеся компетенции дадут возможность создать достойный автомобиль. Сказано, что в основе белорусского электрокара — аналог на ДВС, во многом удешевляющий и ускоряющий реализацию данного проекта.
«Создатели надеются, что это станет началом эры электромобилей отечественного производства в стране», — говорится в сообщении.
Заместитель генерального директора по высокоавтоматизированному электротранспорту ГНУ «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси» Александр Белевич назвал в числе компонентов, которые составляют наибольшую наукоемкость и цену в электрокаре, тяговый электропривод и электробатарею.
Он напомнил, что компетенции, касающиеся производства указанных изделий, до настоящего времени отсутствовали в Беларуси.
— Вся конструкторская документация, все программное обеспечение, силовая электроника — это разработки нашего института.
Белевич добавил, что еще один важный момент — автомобиль будет адаптирован под суровые климатические условия страны.
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