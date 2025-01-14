Первые белорусские электрокары проходят испытания

Генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский обратил внимание на то, что были найдены отечественные поставщики десятков как комплектующих, так и материалов. Он заметил, что важным является тот факт, чтобы в процессе импортозамещения не пострадали качество, кошелек покупателя.