Туристический налог появится в 34 районах Иркутской области в 2025 году

Рост ставок планирует поэтапный, по 1% в год до максимальных 5% к 2029 году. Также власти районов могут самостоятельно устанавливать разные ставки в зависимости от турпотока в сезон. Ознакомиться с перечнем территорий, где введен туристический налог можно ниже.