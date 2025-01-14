Туристический налог появится в 34 районах Иркутской области в 2025 году

В Иркутской области в 2025 году сразу в 34 районах появится туристический налог. Как сообщили в УФНС России по Иркутской области, платежи будут взиматься с выручки от гостиничной деятельности и заменят курортный сбор. Последний уже действует в ряде районов региона.
— Уплачивать его обязаны организации и физические лица, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином законном основании и включенных в реестр классифицированных средств размещения, — поделились в управлении.
Рост ставок планирует поэтапный, по 1% в год до максимальных 5% к 2029 году. Также власти районов могут самостоятельно устанавливать разные ставки в зависимости от турпотока в сезон. Ознакомиться с перечнем территорий, где введен туристический налог можно ниже.