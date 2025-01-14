Создан новый фотокатализатор для очистки воды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали фотокатализатор для очистки воды от органических соединений. Он способен за 35 минут разложить антибиотики и за 20 минут — красители, сообщили в пресс-службе вуза.
«Химики Санкт-Петербургского университета разработали фотокатализаторы на основе диоксида олова и проверили их эффективность. Вещества смогли вывести из воды смеси антибиотиков — сульфаперидина, сульфадимиина и сульметоксазола. Разработанное учеными СПбГУ соединение позволило достичь разложения антибиотиков на более чем 95% за 35 минут, а за 20 минут получить полное разложение смеси из трех красителей — метиленового синего, метиленового фиолетового и родамина 6G», — говорится в сообщении.
Уточняется, что эффективность фотокатализатора была протестирована на образцах из Невы. Само исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
Как объяснил один из исследователей, студент СПбГУ Евгений Скрипкин, под действием источника света фотокаталитический материал, находясь в воде, генерирует особые молекулы — активные радикалы или, как их иначе называют, активные формы кислорода, которые разрушают загрязнители.
Главные плюсы разработки — безотходность процесса и простота исполнения, ведь для такой операции не нужны сложные устройства и большие затраты времени и средств. Создание фотокатализатора дает возможность воспроизвести аналогичные эксперименты для очистки воды от других органических соединений. Проект открывает перспективы для разработки композитных материалов, удобных для использования в системах водоочистки. Следующим этапом в работе ученых СПбГУ станет создание прототипа такой системы.