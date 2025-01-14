Создан новый фотокатализатор для очистки воды

Главные плюсы разработки — безотходность процесса и простота исполнения, ведь для такой операции не нужны сложные устройства и большие затраты времени и средств. Создание фотокатализатора дает возможность воспроизвести аналогичные эксперименты для очистки воды от других органических соединений. Проект открывает перспективы для разработки композитных материалов, удобных для использования в системах водоочистки. Следующим этапом в работе ученых СПбГУ станет создание прототипа такой системы.