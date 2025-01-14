Ушел из жизни бывший глава Ворошиловского района Ростова Александр Конкин

Бывший глава администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону Александр Конкин скончался на 78 году жизни. Об этом сообщают городские власти.
— На любой работе Александра Ивановича отличали компетентность и ответственность. Он был отзывчив и внимателен, пользовался авторитетом и всеобщим уважением. Его вклад в социально-экономическое развитие города отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, — говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.
Александр Конкин в течение 28 лет трудился на Ростовском вертолетном завод. Он прошел путь от техника-конструктора до заместителя генерального директора по управлению персоналом. Кроме того, 10 лет Александр Иванович работал в профсоюзном комитете завода.
В 1997 году специалиста назначили заместителем министра труда и социального развития — директором департамента труда Ростовской области. В период с 2001 по 2010 годы он возглавлял администрацию Ворошиловского района донской столицы.
С 2010 по 2012 год Александр Конкин был руководителем управления по работе с правоохранительными органами и вопросам общественного порядка ростовской администрации.