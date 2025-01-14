Рис, чай и кофе из Мьянмы появятся в Беларуси. Подробности озвучила во время пресс-конференции заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская, передает Sputnik.by.
— Мьянманская сторона предложила нам проработать вопрос поставки риса, — уточнила представитель Белорусской торгово-промышленной палаты.
Она добавила, что белорусская сторона заинтересована в этом, так как это критический импорт. Малиновская уточнила, что поставки чая также являются критическим импортом для Беларуси:
— Рис, чай, кофе, — перечислила она.
По словам специалиста, в Нейпьидо 10 января 2025 года прошел белорусско-мьянманский бизнес-форум, на котором лучшие белорусские предприятия представили свою продукцию. Она отметила, что Мьянма, помимо продуктов питания, заинтересовалась белорусской сельскохозяйственной техникой, фармацевтикой.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января.
Тем временем мобильные операторы не смогут подключать платные подписки без согласия белорусов: «Неоднократно жаловались абоненты».
Ранее Минтранс Беларуси сказал о завышенных ценах на такси при заказе «от борта».