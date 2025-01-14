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Рис, чай и кофе из Мьянмы появятся в Беларуси

Беларусь планирует закупать в Мьянме рис, кофе и чай.

Источник: Комсомольская правда

Рис, чай и кофе из Мьянмы появятся в Беларуси. Подробности озвучила во время пресс-конференции заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская, передает Sputnik.by.

— Мьянманская сторона предложила нам проработать вопрос поставки риса, — уточнила представитель Белорусской торгово-промышленной палаты.

Она добавила, что белорусская сторона заинтересована в этом, так как это критический импорт. Малиновская уточнила, что поставки чая также являются критическим импортом для Беларуси:

— Рис, чай, кофе, — перечислила она.

По словам специалиста, в Нейпьидо 10 января 2025 года прошел белорусско-мьянманский бизнес-форум, на котором лучшие белорусские предприятия представили свою продукцию. Она отметила, что Мьянма, помимо продуктов питания, заинтересовалась белорусской сельскохозяйственной техникой, фармацевтикой.

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