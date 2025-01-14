Какой будет погода в Казахстане 15 января

АЛМАТЫ, 14 янв — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе и севере страны пройдет снег. На юге ожидаются осадки в виде дождя и снега. В юго-восточной, восточной и центральной частях Казахстана под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков. На западе и юго-западе возможен гололед, на севере — метель.