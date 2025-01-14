Какой будет погода в Казахстане 15 января

По всей территории страны ожидается туман. Ветер усилится на севере, востоке и юго-востоке Казахстана.
В Абайской области без осадков. На западе, юге, в центре области низовая метель. Ветер юго-восточный, южный 9- 14, на западе, юге, в центре области 15−20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке области 21−26 мороза, днем 3−8, на востоке области 13 мороза.
В Акмолинской области днем на западе, севере области небольшой снег, низовая метель. Ветер южный, юго-западный 9- 14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 5- 10 мороза.
В Актюбинской области ночью снег, днем на юге, востоке области снег. Ветер северо-западный с переходом на юго- западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 15, днем 4−9 мороза.
В Алматинской области без осадков. На юге, в горных районах области слабый туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на севере, востоке области 10−15 мороза, днем 2−7 тепла, на севере, в горных районах области 2 мороза.
В Атырауской области ночью на юге, востоке области снег, гололед. На западе, востоке области туман. Ветер северо- западный с переходом на юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на севере, юге, в центре области туман. Ветер восточный, юго- восточный 9−14, на востоке, юго-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на северо-востоке, юго-востоке области 13, на севере, востоке области 29−34 мороза, днем 6−11, на севере, востоке области 16 мороза.
В Жамбылской области без осадков. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на юго-западе, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 9 мороза, днем 7−12, на севере, в горных районах области 2 тепла.
В Жетысуской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на юге области 6−11 мороза, днем 0−5 тепла, на юге области 8 тепла, в горных районах области 4−9 мороза.
В Западно-Казахстанской области ночью востоке области небольшой снег. На западе, севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на юге области 3, днем 0−5 мороза.
В Карагандинской области без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на севере области порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке, юге области 17−22 мороза, днем 4- 9, на востоке, юге области 12 мороза.
В Костанайской области на западе, севере, востоке области снег, метель. На юге, в центре области туман. Ветер юго- западный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юго-востоке области 15, днем 2−7, на юго-востоке области 10 мороза.
В Кызылординской области днем на севере, западе области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9- 14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере области 13 мороза, днем 0−5 тепла, на севере области 3 мороза.
В Мангистауской области на западе, севере, в центре области осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на северо-востоке области 6−11 мороза, днем 0−5 тепла, на северо-востоке области 3 мороза.
В Павлодарской области без осадков. Ветер южный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 2−7 мороза.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере области небольшой снег, низовая метель, днем снег, на западе, севере, юге области метель. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 15, днем 5−10 мороза.
В Туркестанской области днем в горах небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 8−13, днем на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на севере, в горных районах области 7 мороза, днем 6−11, на севере, в горных районах области 3 тепла.
В Улытауской области без осадков. На севере, в центре области временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 11, днем 4−9, на востоке области 12 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 6−8 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 4−6 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 8−10 тепла.