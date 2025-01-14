В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб «Самара»

Одноименный клуб третий сезон выступает в Единой лиге ВТБ. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее сообщал, что «команду покинул один из спонсоров, который зарабатывает миллиарды рублей на национальном состоянии, ушли и “дорожники”, и “строители”, попавшие под уголовные дела». Спонсорская помощь БК «Самара» в сезоне-2023/2024 составила 209 млн руб. Средства в бюджет баскетбольного клуба поступали от подрядчиков областного минтранса ООО «СамараТрансСтрой» и АО «БСК СПБ», строительной компании АО «ВТС-9» и ПАО «Самараэнерго», основанного бизнесменом Владимиром Аветисяном и занимающегося покупкой электроэнергии на оптовом рынке и ее поставкой на розничный рынок Самарской области. В настоящее время БК «Самара» занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, потерпев семь поражений подряд.