5,6 тысячи жителей Ростовской области заболели ОРВИ и гриппом с начала 2025 года

В Ростовской области с 6 по 12 января 2025 года зарегистрировали больше 5,6 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость оказалась на 60,8% ниже эпидпорога, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Жителям Дона советуют уделять внимание своему здоровью и соблюдать основные меры профилактики. В частности, нужно регулярно мыть руки с мылом после улицы, не следует прикасаться грязными руками к лицу, а также слизистым оболочкам рта и носа. Лучше избегать скопления людей и держаться подальше от заболевших.
При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу. Во время кашля следует прикрываться, соблюдая респираторный этикет.