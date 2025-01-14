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5,6 тысячи жителей Ростовской области заболели ОРВИ и гриппом с начала 2025 года

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области оказалась на 60,8% ниже эпидпорога.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 6 по 12 января 2025 года зарегистрировали больше 5,6 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость оказалась на 60,8% ниже эпидпорога, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

Жителям Дона советуют уделять внимание своему здоровью и соблюдать основные меры профилактики. В частности, нужно регулярно мыть руки с мылом после улицы, не следует прикасаться грязными руками к лицу, а также слизистым оболочкам рта и носа. Лучше избегать скопления людей и держаться подальше от заболевших.

При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу. Во время кашля следует прикрываться, соблюдая респираторный этикет.