5,6 тысячи жителей Ростовской области заболели ОРВИ и гриппом с начала 2025 года

Жителям Дона советуют уделять внимание своему здоровью и соблюдать основные меры профилактики. В частности, нужно регулярно мыть руки с мылом после улицы, не следует прикасаться грязными руками к лицу, а также слизистым оболочкам рта и носа. Лучше избегать скопления людей и держаться подальше от заболевших.