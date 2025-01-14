Молдавские железнодорожники грозят протестами из-за задержек по зарплатам

По словам вице-председателя Федерации профсоюзов железнодорожников Татьяны Вартик, в феврале могут начаться акции протеста и пикеты, если проблема с задолженностью по зарплатам на госпредприятии не начнет решаться.
«Не знаю, что мы решим, но нас, к сожалению, вообще никто не слышит. Мы просто в отчаянии, у нас нет ни молодежи, ни взрослых специалистов, мы в полном отчаянии».
Как заявил депутат парламента Молдовы, председателем парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Раду Мариан, государство сможет предоставить предприятию дополнительные средства, учитывая чрезвычайную ситуацию, в которой оказалась ЖДМ.
«Решения еще не приняты. Один из вариантов — государство вложит часть средств в железнодорожную инфраструктуру, тем самым сняв небольшую часть финансового бремени компании. Но предприятие тоже должно принять некоторые меры по оптимизации определенных расходов».