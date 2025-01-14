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Молдавские железнодорожники грозят протестами из-за задержек по зарплатам

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Работники ГП «Железная дорога Молдовы» грозят властям протестами, поскольку многие их них по несколько месяцев остаются без зарплаты. В 2024 году с предприятии уволилось почти 900 человек, а общий долг компании перед сотрудниками превысил 160 миллионов леев.

Источник: Sputnik.md

По словам вице-председателя Федерации профсоюзов железнодорожников Татьяны Вартик, в феврале могут начаться акции протеста и пикеты, если проблема с задолженностью по зарплатам на госпредприятии не начнет решаться.

«Не знаю, что мы решим, но нас, к сожалению, вообще никто не слышит. Мы просто в отчаянии, у нас нет ни молодежи, ни взрослых специалистов, мы в полном отчаянии».

сказала Вартик, комментируя для TV 8 ситуацию, сложившуюся на ЖДМ.

Как заявил депутат парламента Молдовы, председателем парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Раду Мариан, государство сможет предоставить предприятию дополнительные средства, учитывая чрезвычайную ситуацию, в которой оказалась ЖДМ.

«Решения еще не приняты. Один из вариантов — государство вложит часть средств в железнодорожную инфраструктуру, тем самым сняв небольшую часть финансового бремени компании. Но предприятие тоже должно принять некоторые меры по оптимизации определенных расходов».

заявил депутат.
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