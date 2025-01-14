Альтернативные варианты ChatGPT, доступные российским пользователям

Однако, несмотря на все фантастические возможности, которые открывают нейросети, у них есть недостатки и ограничения, поскольку системы зависят от данных, на которых они были обучены. Главный минус — возможная неточность информации. Нейросети могут допускать ошибки, особенно в отношении малоизвестных фактов и событий. Получив готовый текст, обязательно проведите фактчекинг. Чем более специфична тема, о которой вы пишите, тем выше вероятность неточностей и даже «перевирания» фактов со стороны нейросети.