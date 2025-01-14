Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боксеру Николаю Валуеву вручили медаль за заслуги перед Петербургом

Председатель ЗакСа Северной столицы отметил заслуги спортсмена перед городом и страной.

Источник: Telegram-канал председателя ЗакСа Петербурга Александра Бельского

Во вторник, 14 декабря, легендарному российскому боксеру Николаю Валуеву вручили почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Чемпиона мира наградили медалью по поручению губернатора Северной столицы во время церемонии открытия юношеского турнира по боксу. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

— Абсолютно обоснованная награда. Чемпион мира в супертяжёлом весе, неравнодушный депутат Государственной думы, истинный петербуржец. То, что он делает для родного города — как в спорте, так и в общественной жизни — 100% заслуживает признания.

заявил Бельский

Также в этот день стартовало соревнование по боксу среди юношей и юниорок на призы Николая Валуева. Турнир проходит уже в 17 раз, а продлится он до 18 января. Мероприятия собрало 250 молодых боксеров.