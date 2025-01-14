Боксеру Николаю Валуеву вручили медаль за заслуги перед Петербургом

Во вторник, 14 декабря, легендарному российскому боксеру Николаю Валуеву вручили почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Чемпиона мира наградили медалью по поручению губернатора Северной столицы во время церемонии открытия юношеского турнира по боксу. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.
— Абсолютно обоснованная награда. Чемпион мира в супертяжёлом весе, неравнодушный депутат Государственной думы, истинный петербуржец. То, что он делает для родного города — как в спорте, так и в общественной жизни — 100% заслуживает признания.
Также в этот день стартовало соревнование по боксу среди юношей и юниорок на призы Николая Валуева. Турнир проходит уже в 17 раз, а продлится он до 18 января. Мероприятия собрало 250 молодых боксеров.