Госкомвоенпром Беларуси показал видео испытаний нового бронетранспортера V-2. Видео и информация опубликованы в официальном телеграм-канале Государственного военно-промышленного комитета.
В сообщении сказано, что в Беларуси завершаются государственные испытания опытного образца бронетранспортера V-2, который разрабатывается Минским заводом колесных тягачей в интересах Министерства обороны.
В ведомстве обратили внимание на то, что опытный образец БТР V-2 базируется на вновь созданном на заводе шасси. Кроме того, он был оснащен необитаемым базовым модулем от конструкторского бюро «Дисплей».
В Госкомвоенпроме обратили внимание на то, что в ходе испытаний опытный образец подтверждает характеристики, которые были заложены в тактико-техническом задании.
«Осталось совсем чуть-чуть и БТР V-2 поступит в серию», — заметили в сообщении.
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