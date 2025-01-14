Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госкомвоенпром Беларуси показал видео испытаний нового бронетранспортера V-2

Госкомвоенпром Беларуси сказал про успешные испытания бронетранспортера V-2.

Источник: Комсомольская правда

Госкомвоенпром Беларуси показал видео испытаний нового бронетранспортера V-2. Видео и информация опубликованы в официальном телеграм-канале Государственного военно-промышленного комитета.

В сообщении сказано, что в Беларуси завершаются государственные испытания опытного образца бронетранспортера V-2, который разрабатывается Минским заводом колесных тягачей в интересах Министерства обороны.

В ведомстве обратили внимание на то, что опытный образец БТР V-2 базируется на вновь созданном на заводе шасси. Кроме того, он был оснащен необитаемым базовым модулем от конструкторского бюро «Дисплей».

В Госкомвоенпроме обратили внимание на то, что в ходе испытаний опытный образец подтверждает характеристики, которые были заложены в тактико-техническом задании.

«Осталось совсем чуть-чуть и БТР V-2 поступит в серию», — заметили в сообщении.

Ранее Минобороны сказало про тренировку региональной группировки войск Беларуси и РФ.

Тем временем первые белорусские электрокары проходят испытания.

Кроме того, в Беларуси продажи пустующих домов за одну базовую выросли на 40% в 2024.