Раскрыт механизм формирования остеосаркомы

В среднем, каждая опухоль содержала в себе около 400 структурных вариаций в устройстве хромосом, которые возникли в результате ранее неизвестной формы геномной нестабильности. При ее развитии хромосомы распадаются на множество фрагментов, которые впоследствии случайным образом пересобираются клеткой, что со временем приводит к появлению мутаций или к потере одной из двух копий гена TP53 и других участков ДНК, подавляющих развитие рака.