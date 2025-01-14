Вице-спикер парламента Словакии оценил продукты в московском «Ашане»

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко прилетел в Москву с визитом и в свободное время решить погулять по ТЦ «Авиапарк». Там он записал несколько видео: показал работу сетей фастфуда «Вкусно — и точка» и Rostic’s, а также посетил магазин «Ашан». Словацкий депутат потрогал и осмотрел помидоры и хлеб, показал аналоги Coca-Cola и выразил восхищение большим выбором сливочного масла и колбас, «каких мы никогда не видели дома».