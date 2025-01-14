Под Минском поезд сбил насмерть пьяного мужчину, который шел на электричку, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что во вторник, 14 января 2025 года, на железнодорожной станции «Городище» грузовой тепловоз сбил насмерть 65-летнего жителя Минска. Удалось установить, что мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, но не обращал внимания на световые и звуковые сигналы, которые подвал машинист поезда.
Согласно предварительным данным, минчанин был в состоянии алкогольного опьянения. Он шел на электричку с подработки и не заметил приближение поезда.
Тем временем ДТП с пассажирским автобусом и фурой произошло в Минске.
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