Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Минском поезд сбил насмерть пьяного мужчину, который шел на электричку

В Минском районе поезд насмерть сбил пьяного мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском поезд сбил насмерть пьяного мужчину, который шел на электричку, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении сказано, что во вторник, 14 января 2025 года, на железнодорожной станции «Городище» грузовой тепловоз сбил насмерть 65-летнего жителя Минска. Удалось установить, что мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, но не обращал внимания на световые и звуковые сигналы, которые подвал машинист поезда.

Согласно предварительным данным, минчанин был в состоянии алкогольного опьянения. Он шел на электричку с подработки и не заметил приближение поезда.

Тем временем ДТП с пассажирским автобусом и фурой произошло в Минске.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января.

А еще в Мозыре милиция раскрыла кражу денег с карты умершего белоруса.