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Прокуратура региона проконтролирует восстановление электричества жителям Ростова

В Ростове-на-Дону сотни жителей остались без электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура контролирует восстановление подачи электроснабжения жителям Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в региональном ведомстве 14 января.

— В связи с аварийной ситуацией на сетях электроснабжения прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства, — говорится в сообщении.

На контроле прокуратуры Ростовской области находятся вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии и возобновления подачи электричества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что сейчас без электроэнергии находятся 55 улиц и десять СНТ. Причиной стало технологическое нарушение в сети. Электричество обещают вернуть до 20:30.