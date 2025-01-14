Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не говорит и не показывает: калининградцы после сбоя интернета в среду останутся без ТВ и радио

Профилактические работы продлятся с 9:00 до 18:00.

В Калининграде 15 января с 9:00 до 18:00, возможно, будут перебои в телевизионном и радиовещании. Об этом сообщили в правительстве региона.

Калининградский областной радиотелевизионный передающий центр планирует проводить профилактические работы на антенно-мачтовом сооружении на Советском проспекте для безопасности сотрудников отключат передающее оборудование. Из-за этого может пропасть сигнал вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФM», Радио России«, “Радио Вера”, “Радио Гордость”, “Русское радио”, “Новое радио”, “Бизнес ФМ”, “Комсомольская правда”, “ПИ ФМ” и “D FM”.

Во вторник в России произошёл масштабный сбой в работе интернета. Восстановить связь оперативно удалось дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

связь