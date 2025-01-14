Минские контролеры задержали 100 000 «зайцев», уплативших штрафы на 3 млн рублей

Представитель «Минсктранса» напомнила о том, что штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Минска составляет от 0,5 до 1 базовой величины, или от 21 до 42 рублей (по состоянию на 14 января 2025 года базовая величина составляет 42 рубля).