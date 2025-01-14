Минские контролеры задержали 100 000 «зайцев», уплативших штрафы на 3 млн рублей. Подробности озвучила пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко, передает БелТА.
Она отметила, что минские контролеры в 2024 году привлекли к ответственности более 100 тысяч безбилетников. По ее словам, общая сумма штрафов, которую заплатили пассажиры без билетов, составила более трех миллионов рублей.
Представитель «Минсктранса» напомнила о том, что штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Минска составляет от 0,5 до 1 базовой величины, или от 21 до 42 рублей (по состоянию на 14 января 2025 года базовая величина составляет 42 рубля).
Также говорится, что в 2024 году было заведено шесть уголовных дел по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса — насилие либо угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.
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