В десятках домов Уфы отключат воду и свет

В Уфе завтра, 15 января, запланировано отключение воды и света в нескольких жилых домах. Об этом предупреждает управление жилищного хозяйства.
Уточняется, что коммунальные неудобства коснутся жителей Орджоникидзевского, Ленинского и Октябрьского районов.
Так, света с 00:00 до 05:00 не будет по адресам Ладыгина д. 17, д. 17/1, д. 19, д. 21, д. 21а, д. 23; Львовской д. 3, д. 5; Российской д. 42, д. 44, д. 50, д. 52. Также электроэнергии не будет на Перевалочной, 22.
Горячую воду на время отключат на Комсомольской д. 141, д. 143/1, д. 145, д. 147, д. 149/1, д. 153, д. 157, д. 157/1, д. 159, д. 161/1, д. 161/3. Неудобства придется потерпеть с 11 до 15 часов.
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