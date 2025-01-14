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Разлив мазута в Черном море: последние новости на 14 января 2025 года

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Как ликвидируют последствия разлива мазута, читайте в дайджесте Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

МЧС сообщило об угрозе обрушения скалы рядом с затонувшим танкером

Дороги со стороны Черного моря укрепляют для предупреждения обрушения скальной породы на месте утечки нефтепродуктов. Завершено строительство подъездной технической дороги, выровнено более 500 м пути. Собрано 161 806 тонн загрязненного песка и грунта.

Севший на мель на Кубани танкер «Волгонефть-239» обнесут с двух сторон валом

Источник: Reuters

Начат второй этап ликвидации разлива мазута у берегов Кубани с танкера «Волгонефть-239». Осуществляется обвалование с двух сторон, после чего продолжится подогрев и выкачка оставшегося топлива.

Морспасслужба заявила о полном очищении акватории Анапы от мазута

Источник: ТАСС

Морспасслужба собрала 14,7 тыс. кг нефтесодержащих отходов в Анапе после крушения танкеров «Волгонефть». Акватория очищена, повторных загрязнений не обнаружено. Обследовано 42,4 кв. км у места крушения, продолжается мониторинг Черного моря.

С момента крушения танкеров обработали 42,9 тыс. кв. м загрязнений

С момента крушения нефтетанкеров в Керченском проливе обследовано почти 2 тыс. кв. км, выявлено и обработано 42,9 тыс. кв. м загрязнений. В Севастополе очищено более 100 кв. м акватории, обследовано 120,3 кв. км.

Путин заявил, что ждет действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Владимир Путин призвал правительственную комиссию активно работать над ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море и взаимодействовать с регионами. Он поблагодарил волонтеров за помощь в очистке берегов.

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