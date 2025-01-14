Популярный в СССР тур «Москва-Санкт-Петербург-Минск» открывается для туристов

В частности, он заметил, что еще со временем СССР тур «Москва — Минск — Ленинград» был очень популярным. Гулый добавил, что теперь через Беларусь и Россию снова могут стать реальностью. Однако есть и нюансы. К примеру, туристы с однократной российской визой или с безвизом в рамках российского соглашения о групповых туристических поездках, которые выехали в Беларусь, не смогут вернуться в Россию.