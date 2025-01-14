Популярный в СССР тур «Москва-Санкт-Петербург-Минск» открывается для туристов, рассказали в пресс-службе Республиканского союза туристической индустрии.
«Тур “Москва-Петербург-Минск” возвращается: визовые барьеры сняты!» — подчеркивается в сообщении.
В РСТО обратили внимание на то, что для туристической отрасли случилось долгожданное событие: новый визовый режим между Беларусью и Россией даст возможность иностранным туристам путешествовать по Союзному государству.
Председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый акцентировал внимание на том, что новые визовый режим между двумя странами откроет новые возможности для туризма, которых ждали более десяти лет.
В частности, он заметил, что еще со временем СССР тур «Москва — Минск — Ленинград» был очень популярным. Гулый добавил, что теперь через Беларусь и Россию снова могут стать реальностью. Однако есть и нюансы. К примеру, туристы с однократной российской визой или с безвизом в рамках российского соглашения о групповых туристических поездках, которые выехали в Беларусь, не смогут вернуться в Россию.
Отмечается, что подобное ограничивает их логистические возможности по причине довольно узкого спектра полетных программ из Минска в сравнении с Москвой.
Напомним, что союзный безвиз Беларуси и России начнет действовать с 11 января 2025 года: «Взаимно признают визы на въезд и пребывание в Беларуси и РФ».
Ранее минские контролеры задержали 100 000 «зайцев», уплативших штрафы на 3 млн рублей.
Кроме того, рис, чай и кофе из Мьянмы появятся в Беларуси.